Holly Marie Combs si commuove ricordando Shannen Doherty | Pensavamo che avrebbe avuto più tempo

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 24 luglio 2024) La scomparsa diavvenuta lo scorso 13 luglio all’età di 53 anni dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro il cancro ha gettato nella disperazione tutte le persone che l’hanno amata. Nonostante l’attrice avesse più volte raccontato di aver già organizzato il suo funerale e di aver dato disposizioni in merito, la sua tenacia, la sua forza e la sua fiducia nelle cure avevano lasciato un barlume di speranza anche nel cuore dei suoi fan e delle persone a lei care. La notizia della sua morte ha reso gelida una afosissima domenica di luglio, lasciando profonda tristezza e nostalgia per quegli indimenticabili anni 90. Tante le persone che le hanno reso omaggio, fra queste la sua collega di set. L’attrice di Streghe ha pubblicato un commovente post su Instagram in cui ha ricordato 30 anni di amicizia.