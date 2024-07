Furgoncino sbanda e sfonda il dehor del bar clienti travolti | brutto incidente

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Nella mattinata di oggi, mercoledì 24 luglio 2024, un furgone refrigerato hato ildi un bar, travolgendo iche si trovavano seduti ai tavoli all’esterno del locale per fare colazione. L’è avvenuto intorno alle 8:00. Sul posto sono accorse 4 ambulanze insieme ai vigili del fuoco, insieme gli agenti di polizia per i rilievi del caso. La persona alla guida del mezzo che ha provocato l’è rimasta sotto choc per l’accaduto. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Tragico frontale tra auto e camion: morto un ragazzo Leggi anche: Bambina morta in auto a Marcon, si aggrava la posizione del padre Loano, furgoneildi un bar e travolge iL’è avvenuto intorno alle 8 del mattino del 24 luglio all’incrocio tra la via Aurelia e via Trieste nella località balneare di Loano, in provincia di Savona.