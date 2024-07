Fibrillazioni al Centro Calenda ignora Renzi | Noi contro i populisti di destra e sinistra

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Roma, 24 luglio 2024 – «Andiamo avanti a costruire unrepubblicano che metta alpragmatismo e serietà. Le coalizioni die disono talmente frammentate e contraddittorie al loro interno su ogni cosa da rendere impossibile qualsiasi politica di governo efficace. La stessa sicurezza dell’Italia in questo momento così difficile e pericoloso a livello internazionale determina la necessità di offrire un’alternativa al bipopulismo". Carloconferma al QN che la linea di Azione non cambia, mentre Matteoabbraccia Elly Schlein e sembra voler portare Italia viva di nuovo a. E se l’ex premier deve affrontare una fronda interna nel partito, anche in Azione c’è chi comincia a guardarsi intorno. E quindi a cercare sbocchi amentre la nave del Terzo polo sembra affondare con i litigi dei due leader.