Euro 2024 l’Uefa avvia procedimenti disciplinari contro Morata e Rodri | il motivo

(Di mercoledì 24 luglio 2024)hato deiAlvaro, per il loro comportamento durante la festa per la vittoria dia Madrid, lo scorso 15 luglio. Il nuovo attaccante del Milan e il centrocampista del Manchester City, avrebbero intonato il coro “Gibilterra è spagnola” per prendersi gioco degli avversari inglesi sconfitti in finale, coro che ha portatoa intraprendere provvedimenti nei loro confronti per “la violazione dei principi di buona condotta e il discredito del calcio“. L’organo disciplinare, Etico e dillo della Uefa (Cedb) valuterà il caso e decreterà, eventualmente, l’entità della sanzione ai danni di. L'articolo: ilCalcioWeb.