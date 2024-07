Deadpool & Wolverine punta ad un debutto da 360 milioni di dollari

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 24 luglio 2024)ad unda 360diarriva nelle sale di tutto il mondo questo fine settimana e, secondo Deadline, si prevede undi 160-170diin Nord America per la più grande apertura R-Rated di sempre. L’ultimo film dei Marvel Studios uscito sul grande schermo, The Marvels, ha debuttato con 46,1dinegli Stati Uniti e 110diin tutto il mondo. Gli addetti ai lavori aggiungono chea uninternazionale di 180-190di, il che significa che la previsione di incasso globale del trequel è attualmente di 340-360di. Si tratta di un inizio epico e non ci scandalizzeremmo se il film superasse le aspettative nei prossimi giorni.