Dalla bicicletta alle passerelle Lo scatto di Davide Casadei

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Con la sua collezione di abbigliamento da uomo, intitolata ‘Indossando la pioggia’, si è fatto notare sia a Milano, in occasione dell’evento con cui la scuola di moda Ied, da lui frequentata, ha presentato i propri giovani talenti; sia a Londra, sulla passerella della ‘Graduate fashion week international’, la ‘settimana della moda’ dedicata ai diplomandi nelle accademie più prestigiose al mondo. Scalpita per farsi un nome nel settore del fashion il 26enne longianese, approdato all’Istituto europeo di Design di Milano tre anni fa, dopo aver accumulato esperienze di vita e lavoro senza dubbio eterogenee fra loro. Fresco di laurea e soddisfatto per gli applausi ricevuti sia all’evento milanese, sia alla kermesse di Londra,racconta: "Fino all’età di 19 anni non avevo idea che questa sarebbe stata la mia strada.