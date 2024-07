Controlli congiunti sulle strade In campo la polizia e la municipale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024)sul territorio imolese intensificati all’inizio del periodo estivo da parte delle forze dell’ordine. "Il personale del Commissariato didi Imola, unitamente a quello dellaLocale del corpo unico del circondario imolese, è impegnato in attività di prevenzione e contrasto di quelle condotte che incidono significativamente e in negativo sulla sicurezza – spiegano dalla questura di Bologna –, nello specifico di quella degli utenti della circolazione stradale, per garantirepiù sicure e nella speranza di ridurre quanto più possibile i sinistri che, sempre più spesso, mietono vittime anche tra i giovanissimi".