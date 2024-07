Confartigianato | Potenziare spazi verdi intelligenti per combattere le alte temperature nei centri cittadini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Arezzo, 24 luglio 2024 – Il clima rovente delle ultime settimane riapre, come ogni anno, il dibattito su come affrontare il gran caldo soprattutto in ambienti urbani dove il disagio generato dallesi fa sentire maggiormente rispetto alle aree rurali. “È necessario pensare e soprattutto progettare un piano di riqualificazione del verde pubblico – sottolinea Saimo Iebba Presidente provinciale diImprese del Verde - aumentando la presenza di piante nelle nostre città, facendo leva sui grandi benefici che apporterebbero in termini di raffrescamento e diminuzione delle polveri sottili.” Se il surriscaldamento globale è un problema da risolvere, rappresenta paradossalmente anche un’opportunità per portare avanti un nuovo concetto di verde pubblico.