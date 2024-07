CM com – Milan nuovi contatti per Broja | la situazione|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 24 luglio 2024) 2024-07-24 09:30:00 Fermi tutti! Partiamo da una certezza: ilun altro attaccante, oltre a Morata, cercherà di portarlo aello entro la fine dell’estate. Füllkrug, proposto inizialmente dall’agenzia Roof, piace ma resta un obiettivo complicato perché il Borussia Dortmund non se vorrebbe privare. O perlomeno non a prezzo di saldo come desirerebbe il club rossonero. Abraham, gestito dalla stessa agenzia del panzer tedesco, resta una possibilità da valutare più avanti in attesa che la Roma inizi ad abbassare le pretese economiche giudicare al momento troppo elevate.– Nelle ultime ore, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, ilè tornato a dialogare con il Chelsea per capire se ci sono opportunità interessanti da cogliere tra i giocatori in uscita.