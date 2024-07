Clizia e Paolo sposi da zuffa social

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il giornalista statunitense David Brinkley disse: «La persona di successo è quella che riesce a stabilire basi solide con i mattoni che le vengono tirati addosso». Se è così, ci aspettiamo di veder diventareIncorvaia ora in Ciavarro più nota e ammirata di Marilyn Monroe, perché ha raccolto parecchi mattoni. In occasione del suo matrimonio conCiavarro, il 12 luglio sulla spiaggia di Forte dei Marmi, i commenti suoi profilisono esplosi di critiche, particolarmente accanite su di lei: «Lui elegante, di classe, sobrio, ben educato, bello e contenuto. Lei priva di ogni forma di eleganza e piena di sé. Non sei a un party a Formentera, ma al tuo matrimonio, hai 45 anni e le treccine falle fare a tua figlia». «Ma non ci arriva?», «Ne avesse azzeccata una, tra capelli, abito e il bouquet».