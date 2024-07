Cina | fissa obiettivi ecologici per centri dati

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Pechino, 24 lug – (Xinhua) – Laha presentato un piano d’azione per lo sviluppo ecologico dei, specificando una serie diper accelerare la transizione a basse emissioni di carbonio del settore. Entro il 2025, l’efficacia media di utilizzo dell’energia (PUE) dei, una metrica per l’efficienza energetica, sara’ abbassata a meno di 1,5, secondo il piano pubblicato congiuntamente ieri dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma, dal ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione e da due uffici centrali. Il piano mira anche ad aumentare il tasso di utilizzo delle energie rinnovabili neidel 10% all’anno. In quanto infrastruttura importante per lo sviluppo di nuove forze produttive di qualita’, questisono tra i settori in cui l’uso di energia cresce rapidamente in