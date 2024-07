Chiara Ferragni e Fedez sono ritornati insieme? Il gesto di lui che riaccende le speranze

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Scritto da Mister Movie , Torna il clamore attorno alla coppia più social d’Italia:. Il rapper, dopo un periodo di turbolenze e frecciatine sui social, ha deciso di tornare a seguire l’ex moglie su Instagram. Unche ha subito fatto scatenare un’ondata di ipotesi e teorie tra i fan. Rumors su riavvicinamento tra: ildi lui non passa inosservato Sarà un riavvicinamento dopo la burrascosa separazione? C’è chi spera in un ritorno di fiamma tra i due, mentre i più maliziosi ipotizzano una strategia mediatica per alimentare il gossip e l’interesse attorno alle loro figure. Intanto,mantiene il silenzio e non ricambia il “follow”. Un atteggiamento che alimenta il mistero e tiene alta la tensione tra i loro follower, sempre pronti a cogliere ogni indizio sui social.