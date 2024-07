Buon compleanno Jennifer Lopez! 55 anni di stile e glam

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il 24 lugliocompie 55. Ma la popstar ha già iniziato i festeggiamenti. E dato che perloè decisamente importante, lo scorso weekend, negli Hamptons, ha dato un party per familiari e amici. Il tema? Bridgerton. Purtroppo finora nessuna foto della cantante è trapelata e qualche scatto rubato dai paparazzi degli ospiti in dress code Regency. In attesa di vedere qualche immagine di JLo in pottocenteschi, diamo un’occhiata alla sua evoluzione di. Nata a New York ma di origini portoricane,è una delle donne più potenti dello show biz. Il suo viaggio verso la fama mondiale è stato lungo, ma il suo talento strabordante, è cantante, ballerina, attrice, è sempre stato incontenibile.