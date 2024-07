Assestamento di Bilancio scontro in Commissione sulla vendita delle azioni e sul fondo Covid

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Bergamo. L’di, approvato solo qualche giorno fa dalla Giunta del Comune di Bergamo, approva in1, non prima di passare dall’elezione del suo nuovo presidente, Marco Previtali, Pd, e dal suo vice, Aldo Lazzari, Lista Futura. Qualche divergenza sulle ipotesi del secondo nome, con richiesta di sospensiva proposta dalla minoranza e poi ritirata per mancanza di figure alternative, e si entra nel vivo della discussione. L’argomento è di rilievo: si tratta infatti di votare un provvedimento, quello che verrà poi portato in Consiglio Comunale venerdì 26 luglio, che garantisce il mantenimento degli equilibri die, contemporaneamente, consente sia un rilevante adeguamento degli stanziamenti di spesa corrente sia, grazie all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2023, attivando nuovi interventi in conto capitale.