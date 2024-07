Via libera alla casa di riposo Il Tar respinge la Casati ma la partita è ancora aperta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 luglio 2024) Viadidavanti al Palaunimec, il Taril ricorso dellati Arcore, l’Rsa in via Sant’Apollinare si può fare. La decisione dei giudici amministrativi segna un punto pesante a favore di Borgo Lecco Iniziative, la società proprietaria dell’area che da anni aspetta di realizzare la struttura, 160 posti letto al centro di una delicatissimafra lungaggini burocratiche, comitati contrari e per ultimo l’iniziativa giudiziaria della società sportiva, che potrebbe ricorrere al Consiglio di Stato. La decisione nel merito non sarebbestata presa. L’arrivo del servizio "sicuramente necessariocittà", dice il sindaco Maurizio Bono, potrebbe non essere dietro l’angolo. Doccia fredda per il gruppo sportivo che non voleva convivere con il polo per anziani che limiterebbe l’accesso al palazzetto.