Uomini e Donne clamoroso Ernesto | ecco dove potremmo vederlo in Tv

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 23 luglio 2024) Personaggi Tv.Russo tornerò presto in Tv:cosa ha rivelato l’ex cavaliere di. Ricordiamo che la sua avventura nel dating show di Canale 5 è finita anzitempo a causa di alcune segnalazioni sul suo conto arrivate alla redazione. L’ex cavaliere aveva lasciato lo studio lo scorso maggio perché il suo comportamento andava contro il regolamento: aveva incontrato una donna esterna al programma. Una volta uscito daha trovato l’amore: una donna di nome Marta, che non fa parte del mondo dello spettacolo. Nel corso di un’intervista al blogger Fralof,Russo ha spiegato quali sono i suoi piani per il futuro e pare che tra questi ci sia proprio la Tv, ma non