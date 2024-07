Tragedia in Centro | 38enne Morta per Arresto Cardiaco Trovata per Strada

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 23 luglio 2024) L'Aquila - Nella mattinata di ieri, una drammatica scoperta ha scosso la città: Nicole Mastrostefano, una donna di 38 anni, è statapriva di vita in, nei pressi della sua abitazione in via Trieste. L'allerta è scattata intorno alle 9:40, quando i soccorritori del 118 sono stati chiamati per una segnalazione urgente. All'arrivo dei medici, non c'è stato nulla da fare per la giovane, deceduta a causa di un. I tentativi di rianimarla si sono rivelati vani. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti gli agenti della squadra volante del commissariato di polizia e successivamente la squadra anticrimine. È stata convocata l'unità del medico legale per effettuare l'ispezione cadaverica e chiarire le cause esatte del decesso. Laha lasciato i familiari nello sconforto più totale. leggi tutto