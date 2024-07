Simona Ventura torna in Rai | È sempre stata la mia casa cosa condurrà

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di martedì 23 luglio 2024)pronta are in Rai,ha detto la conduttrice Nuovo programma perin Rai, la conduttrice ricorda le esperienze passate I rumors degli ultimi mesi erano veritieri, a brevetornerà in Rai, doveun nuovo programma. L’amatissima conduttrice, in occasione della presentazione dei Palinsesti Rai, ha ricordato le varie esperienze televisive fatte nel corso della sua carriera.In un’intervista concessa a DavideMaggio.it ha detto: “La Rai mi ha portato fortuna, èla miaanche se io ho preso il meglio da tutti i broadcaster con i quali ho lavorato: praticamente tutti.