Rita Dalla Chiesa ex moglie di Fabrizio Frizzi e perché è finita

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 23 luglio 2024)si sposarono civilmente negli anni Novanta dopo essersi conosciuti durante la stagione 1985/1986 del programma televisivo per ragazzi Pane e marmellata. In precedenza,era convolata a nozze con un carabiniere, Roberto Cirese, dal quale aveva avuto la figlia Giulia. Dopo essersi frequentati fino al 1998, anchedivorziarono: “All’inizio dell’anno cominciai a capire che c’era qualche problema”, raccontò in proposito lei in un’intervista del 2019 a Domenica in.ha ricordato comele sia stato vicino in uno dei momenti più difficili della sua vita e come questo abbia contribuito ad unirli: “Carlotta gli è stata vicina nella sua malattia, invece io con lui ho vissuto tante cose bellissime.