Park multipiano aperti a settembre Torna la navetta per il centro città Sosta gratuita per le prime 12 ore

(Di martedì 23 luglio 2024) Dovevano essere pronti per la primavera. Lo saranno probabilmente entro la fine dell’estate, non prima di. Per vedere terminati e operativi i due parcheggidestinati a raddoppiare gli stalli nelle aree di interscambio di piazza d’Armi e via Carducci, si dovrà aspettare almeno fino a. È quanto trapela da Palazzo civico, che anche recentemente ha dovuto rispondere sui social network alle domande di cittadini che si interrogavano sull’eccessiva durata dei lavori. Opere che hanno subito contrattempi importanti, causati soprattutto dai ritardi nella consegna dei materiali e per alcune varianti realizzate in corso d’opera, come le predisposizioni finalizzate a ospitare, un domani, anche i pannelli fotovoltaici.