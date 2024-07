Pachinko – stagione 2 | le generazioni si scontrano nel trailer ufficiale

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 23 luglio 2024)2: lesinelApple TV+ ha appena rilasciato ildell’attesissima secondadi, la serie drammatica pluripremiata e acclamata in tutto il mondo creata e prodotta da Soo Hugh. Ladi otto episodi sarà presentata in anteprima mondiale venerdì 23 agosto, con nuovi episodi in uscita ogni venerdì fino all’11 ottobre, e continuerà ad affascinare il pubblico con la sua ricca narrazione, presentata in coreano, giapponese e inglese. Il nuovopresenta un’inedita ed emozionante cover di “Viva La Vida” dei Coldplay eseguita da Rosé, superstar mondiale del gruppo K-pop da record BLACKPINK. Oltre a debuttare come inno deldella serie, la cover di Rosé sarà presente nel finale della secondadella serie, in onda l’11 ottobre.