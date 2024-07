Orrore in diretta | influencer cinese muore a 24 anni mentre si ingozza di cibo

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 23 luglio 2024) Serve più coraggio a mangiare dieci chili di spaghetti ino arrampicarsi sul crinale di una cascata alta 90 metri per fare un video estremo? O lanciarsi da una montagna con una tuta alare? Tutte attività molto molto molto pericolose, ma forse quella in cui serve maggiore volontà è la prima: mangiare inchili e chili di cibi fino a sfondarsi. Anzi, fino a morire. Come ha fatto Pan Xiaoting, influncerdi 24, che da tempo conquistava follower sui social con le sue sfide estreme. Una volta che sei in cima alla cascata, puoi fare poco: solo cercare di non cadere per non sfracellarti al suolo (come è successo a unaasiatica pochi giorni fa). Se stai mangiando, invece, puoi smettere. Per andare avanti fino a morire devi avere la volontà ferrea di farlo. Provate a pensare la cosa: è davvero pazzesca. Di una crudeltà (autoinflitta) davvero disumana.