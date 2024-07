Nicole Kidman è convinta | Stanley Kubrick attinse dal mio matrimonio con Tom Cruise per Eyes Wide Shut

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 23 luglio 2024) La star premio Oscar è tornata sulla sua unione con l'ex marito e il rapporto con il regista. In una recente intervista con il Los Angeles Times,si è soffermata su, l'ultimo film di, scomparso poco prima della sua uscita nelle sale. Il regista avrebbe mescolato la propria situazione personale dell'epoca con la trama del film.recitò al fianco del suo marito dell'epoca Tom, con il quale la situazione non era proprio idilliaca, e dal suo punto di vista,sfruttò a piene mani queste dinamiche per il bene del film. Realtà o finzione "Suppongo che stesse attingendo dal nostro. C'erano idee che lo interessavano, faceva molte