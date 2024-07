Lite tra due famiglie l' ipotesi sul crollo del ballatoio | parla il testimone

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 23 luglio 2024) È di 15 persone coinvolte; due morti e 13 feriti di cui 7 bambine; circa 800 persone sgomberate, il bilancio deldi undi collegamento della Vela Celeste nel quartiere napoletano di Scampia, avvenuto ieri sera intorno alle 22.30. Non si conoscono ancora le cause, che dovranno essere accertate dalle indagini in corso. Intanto, la Procura di Napoli ha aperto un fascicolo contro ignoti per il reato di omicidio colposo e disastro colposo. Ilcrollato, secondo i vigili del fuoco, era al terzo piano. La sua caduta ha determinato il cedimento anche dei ballatoi sottostanti. Il boato generato ha fatto riversare in strada molte persone, nel timore di ulteriori crolli. I vigili del fuoco hanno provveduto al recupero delle vittime e all'evacuazione dell'edificio oltre che al recupero dalle abitazioni di beni di prima necessità.