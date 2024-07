La matricola terribile Como colpo stellare | accordo raggiunto con Varane

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Tutte le voci di radio mercato concordano e danno per certo l’arrivo adi Raphael. Nel dettaglio, contratto fino a giugno 2026, con opzione per un altro annoi. La società però, a ieri, smentisce e non da l’ufficialità della conclusione della trattativa. Il club, ben inteso, non nega che la trattativa esista, ma riferisce che non si è ancora conclusa e che la speranza è avere il giocatore al più presto.un mese fa era giunto aper incontrare Fabregas e capire il progetto della società, dopo i primi contatti attraverso Thierry Henry. Il giocatore è rimasto impressionato dalla proposta (non solo a livello economico) e ha chiesto alcuni giorni per riflettere e poi dare una risposta. A fare concorrenza al, nelle scorse settimane, le faraoniche proposte da diverse squadre arabe che non avrebbe per niente convinto il francese ex Manchester United.