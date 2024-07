Kamala Harris e le quattro D Ovvero | la criptonite che può distruggere Donald Trump

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Ei fu. Joseph Robinette Biden Jr., meglio noto come Joe Biden, è uscito di scena nel pomeriggio di domenica scorsa con una lettera nella quale, con orgogliosi accenti, ha comunicato urbi et orbi la sua decisione di rinunciare alla corsa per restare un altro quadriennio nella candida magione di 1600 Pennsylvania Avenue, Washinton D.C.. Ed ai posteri spetta ormai, per ulteriormente parafrasare i celeberrimi versi del Manzoni, l’ardua sentenza su quel che, osservati con la lente della Storia, hanno effettivamente rappresentato, per l’America e per il mondo, i suoianni di presidenza.