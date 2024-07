Joker 2 | è ufficiale! Sarà in concorso alla mostra del cinema di Venezia

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 23 luglio 2024) Si sospettava da vari mesi, ma ora è: Folie à Deux avrà la sua premiere mondiale all’81ªinternazionale d’artetografica di. Il lungometraggio verrà presentato in, quindi potrà gareggiare per i premi più ambiti, tra cui il Leone d’oro al miglior film. Nel 2019,76ªinternazionale d’artetografica di, venne presentato in, che intendevare le origini di uno dei nemici più famosi di Batman. Inaspettatamente, il film vinse l’ambitissimo Leone d’oro, e, in seguito all’uscita al, divenne uno dei film più popolari di sempre, con un impatto culturale unico nel suo genere, tanto da rendere un’attrazione turistica la scalinata presente nel film. Visto l’enorme successo era, quindi, ovvio l’arrivo di un sequel, sempre diretto da Todd Phillips.