In vendita la proprietà del guardiano del faro ma senza il faro | la dimora in un’isola sperduta costa 95 mila euro eccola

(Di martedì 23 luglio 2024) Sul Daily Mail ne parlano come “‘l’opportunità di cambiare vita” e a vedere bene lo è: se uno è disposto ad andare a vivere a Copinsay di sicuro non ha intenzione di ripetere quello che faceva ovunque abitasse prima. Perché qui, a Copinsay, siamo nelle isole, Mare del Nord, Scozia, a est delle principali isole e non ci vive nessuno. Certo ci sono le pulcinelle di mare, ma solo a luglio. In ogni caso, ladeldelè inper 80sterline (circa 95): sette camere da letto, capannone per attrezzi e capannone per trattorii, pista per elicottero casomai uno volesse andarsene in fretta. Uno pensa, è poi vuoi mettere arredare il? Ebbene no, ilnon c’è: è die controllato a distanza dal Northern Lighthouse Board dalla sua sede di Edimburgo. C’è però un dinghy a vela e l’isola sembra bellissima.