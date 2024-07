Ilaria Partipilo accuse di antisemitismo e razzismo Ma è sempre al suo posto in Gioventù Nazionale

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 23 luglio 2024), 24enne barese di, è al centro di una bufera mediatica e politica. Secondo quanto documentato dalla ormai celebre inchiesta di Fanpage.it, un mese fa, in alcune chatoffendeva cone disprezzo gli ebrei definendoli “infami” e le persone affette da sindrome di Down definendole “menomate”. Non ha chiesto scusa; non è stata rimossa dal suo ruolo di dirigente provinciale; non sono stati presi provvedimenti contro di lei. Questa ragazza non è una militante come un’altra. È presidente provinciale di Bari dei giovani seguaci di Giorgia Meloni, collaboratrice del deputato e dirigenteGiovanni Donzelli. Ed è vicina al sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato.