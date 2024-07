G7 Turismo a Firenze | sindaca Funaro con ministra Santanchè

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 23 luglio 2024)– G7, ladiSaraha incontrato martedì 23 luglio a Roma ladelDanielanella sede del ministero. Nel corso del colloquio, si legge in una nota del ministero del, laha presentato l’impostazione dei lavori del prossimo G7di scena adal 13 al 15 novembre 2024. “L’incontro è stato anche occasione di confronto proficuo su diverse questioni legate all’impatto delsulla città e al tema degli affitti brevi. Su quest’ultimo si è avviato un dialogo, con un approccio pragmatico e collaborativo per affrontare le questioni che impattano fortemente sulla città di, che continuerà nelle prossime settimane con l’obiettivo di lavorare insieme per unche sia sempre più di qualità”.