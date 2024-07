Frontalieri carico fiscale e ristorni | cosa cambia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 luglio 2024) Roma – Si è svolto oggi al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'incontro risolutivo con le organizzazioni sindacali in materia die telelavoro. Presenti alla riunione - si legge in una nota del Dicastero - il ministro Giancarlo Giorgetti e, tra gli altri, Giuseppe Augurusa (Cgil), Rossella Marinoni (Cgil Nazionale), Marco Contessa (Cisl), Ignazio Ganga (Cisl Nazionale), Pancrazio Raimondo (Uil), l'assessore regionale Lombardia agli enti locali e alla montagna Massimo Sertori. "Con reciproca soddisfazione - prosegue la nota - l'accordo pone fine a una lunga discussione in materia e prevede, tra l'altro, per i cosiddetti vecchidei comuni entro 20 km il mantenimento delprecedentemente in vigore.