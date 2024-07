Feltri bergamasco a Roma | la Dolce Vita nella Città Eterna santa e dannata

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 23 luglio 2024) Alla mia età sono diventato pigro e non amo più viaggiare. Da giovane cronista nei miei anni al Corriere ho girato il mondo, ma oggi la sola idea di preparare il bagaglio, prendere un treno o fare ore di auto mi terrorizza, come anche spostarmi in un altro posto dove continuerei a fare le stesse cose che svolgo quotidianamente e tranquillamente a Milano, ossia scrivere i miei articoli, intervenire in qualche dibattito in Tv, sempre comodamente seduto nel mio salotto di casa, aspettando con pazienza l'imbrunire per un aperitivo e cena con chi mi garba. Non ho mai fatto vacanze inmia, perché non capisco l'illusione di andarsi a riposare od annoiare nei luoghi di villeggiatura affollati e caotici, dove tutto costa il doppio e dove solo prenotare un ristorante diventa un'impresa titanica.