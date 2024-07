Euro U19 Pafundi | Vogliamo arrivare in fondo Sogno di tornare in Nazionale maggiore

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 luglio 2024) Dall’esordio ina 16 anni al ruolo da leader nell’Under 19 che insegue il titolo aglipei. L’attaccante Simoneripercorre il giorno in cui l’ex ct Roberto Mancini lo lanciò in campo in Albania-Italia del novembre 2022. “Quel ricordo è ancora molto vivo nella mia mente – racconta da Belfast a Vivo Azzurro TV, piattaforma OTT della Figc -, ma ero molto piccolo. Ora il mioine farlo in maniera più consapevole: sicuramente sono cresciuto, ho fatto un’esperienza importante fuori dall’Italia e sono pronto a giocarmi tutte le mie carte”. Il giocatore, attualmente di proprietà dell’Udinese ma in prestito al Losanna, in Svizzera, esprime tutta la sua felicità nel vestire la maglia della. “L’azzurro per me vuol dire tanto – ammette-.