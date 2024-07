Dal Trono di Spade a Vinci | anche Liam Cunningham alla Festa dell’Unicorno

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 23 luglio 2024) FIRENZE –2024, tutto pronto per la 18esima edizione della manizione che immergerànel regno della fantasia. Per tre giorni – da venerdì 26 a domenica 28 luglio il borgo della città metropolitana di Firenze è pronto ad accogliere gli appassionati del mondo fantasy, trasformando le strade e le piazze della città in villaggi e cittadelle. Ricco il programma di spettacoli, concerti e attività per tutte le età presentato a a palazzo del Pegaso. Per i visitatori un vero e proprio sogno ad occhi aperti con oltre 400 spettacoli ed intrattenimenti di ogni genere. “Si tratta di una delle iniziative più importanti della nostra Regione – ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo – 18 edizioni sono tante e questa manizione attira turisti e appassionati cosplayer da tutta Italia.