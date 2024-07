Crolla ballatoio Vela Celeste a Scampia ad aprile spesi 18 milioni per lavori di riqualifica

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 23 luglio 2024) L’unicadidestinata a restare in piedi dopo idi, ovvero la, è stata teatro di una tragedia. Nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 luglio, ildel terzo piano dellaB èto e portato con sé la vita di due persone: un uomo di 29 anni e una donna di 35. Il quartiere è sotto choc. La polizia indaga sulle cause, non si escludono diversi scenari, ma il più probabile è il cedimento strutturale. C’è rabbia nella popolazione, che per trent’anni ha atteso ididella zona popolare. Ora, a distanza di pochi mesi dall’avvio deivoluti dall’amministrazione Manfredi, è avvenuta la tragedia. Un costo decisamente più alto rispetto a quello programmato per il progetto: 18di euro ad, 159 in totale fino al 2027.