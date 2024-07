Canon EOS R100 tua a meno di 500€ grazie allo sconto del 33%

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di martedì 23 luglio 2024) Pronti a partire per le agognate vacanze ma manca ancora qualcosa, lo strumento ideale per immortalare immagini uniche e non paragonabili a quelle fatte con lo smartphone: una fotocamera mirrorless di alta qualità come laEOS+ 18-45mm e la cosa migliore è che la puoi acquistare adi. Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento e di conseguenza i prezzi possono variare e differire da quelli seguenti per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acquistarlo. Smart TV 55 pollici Samsung Crystal 4K solo 379€, offerta da non farsi sfuggire!EOS+ 18-45mm scontata del 33% Acquista su AmazonEOS R6 FullFrame mirrorless + RF 24-105 f/4-7.