Brendan Fraser sarà Dwight D Eisenhower nel film Pressure sullo sbarco in Normandia

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di martedì 23 luglio 2024) Scritto da Mister Movie ,, vincitore dell’Oscar per la sua performance in “The Whale”, è stato scelto per interpretare il comandante supremo alleatoD.nel prossimosul D-Day, “”. Il progetto è prodotto da Working Title e Studiocanal.interpreteràD.nelsul D-Day “si unisce al vincitore del BAFTA Andrew Scott, noto per i suoi ruoli in “All of Us Strangers” e “Ripley”. Scott interpreterà il capo ufficiale meteorologico britannico James Stagg, incaricato di informaresulle condizioni meteorologiche cruciali per l’invasione della. La trama delsi concentra sul complesso processo decisionale che ha determinato il destino della guerra e il corso della storia.