Aria condizionata il guasto in ufficio legittima i dipendenti a non lavorare?

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 23 luglio 2024) Nelle settimane estive più calde per moltissimi lavoratori le ferie sembrano non arrivare mai. Inl’pare la sola soluzione immediata ed efficace contro l’aumento della temperatura, che renderebbe altrimenti quasi invivibili gli spazi all’interno dell’azienda (specialmente se si tratta di aree esposte al sole e con ampie vetrate). Ma, in attesa del meritato periodo di riposo, annualmente previsto dalla legge e dai Ccnl di settore, potrebbe verificarsi un inconveniente non da poco, quelall’impianto di condizionamento tale da innervosire anche il più calmo dei colleghi.