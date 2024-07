Apertura Osimhen la bomba che stappa il mercato del Napoli | scenario clamoroso!

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 23 luglio 2024) Da diverse settimane a questa parte su CalcioWeb raccontiamo come il calciodelsia condizionato dall’affare. Come, per altro, sottolineato da Gianluca Di Marzio ai nostri microfoni (VIDEO), ildeve prima cedere il bomber nigeriano per poi investire la somma guadagnata per dare l’assalto decisivo a Lukaku, in stand by da parecchio tempo, e puntellare la rosa con i colpi mancanti. Ma la cessione dirisulta più complicata del previsto. Il parterre delle squadre interessate all’attaccante si è ridotto parecchio, essenzialmente all’Arsenal che non sembra poi così sicura, e al PSG che, forte della volontà del calciatore di lasciaree deldi cederlo, chiede un forte sconto sulla clausola da 130 milioni. De Laurentiis preferirebbe evitare contropartite (Lee l’unica gradita) e avvicinarsi il più possibile, almeno, a una cifra di 100 milioni.