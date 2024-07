A 16 anni tenta il furto a casa di un poliziotto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) FIRENZE A 16, ancora da compiere, hato un, forse non da solo, in un appartamento di Campi Bisenzio dove, tra le altre cose, abita proprio un. Il giovane è stato subito fermato e identificato. Domenica sera l’agente aveva da poco finito il proprio turno di lavoro quanto, intorno alla mezzanotte, avrebbe ricevuto una chiamata allarmante da parte della moglie, in quel momento, da sola dentro. Era infatti appena scattato l’allarme perimetrale dell’edificio e le telecamere di videosorveglianza segnalavano, sulla relativa App del suo smartphone, la presenza di due potenziali malintenzionati all’esterno. Come avrebbe fatto chiunque in questi casi, la padrona disi è messa ad urlare, barricandosi all’interno della propria abitazione e avvisando anche il 112 Nue di ciò che le stava accadendo.