Zagabria apre il fuoco su residenti e personale di una casa di riposo | uccide la madre e altre quattro persone otto i feriti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Un uomo di 51 anni si è introdnelladiper anziani e infermi di Daruvar, a 130 chilometri da, e ha aperto ilsu ospiti e dipendenti. Cinquetra cui suasono rimaste uccise, mentre sono, uno dei quali è in condizioni critiche. Secondo le prime ricostruzioni di Moj Portal, l’uomo, un veterano, è riuscito a fuggire, ma è stato fermato poco dopo dalla polizia in un bar non lontano dal luogo della sparatoria. Le forze dell’ordine croate, per il momento, non hanno fornito ulteriori informazioni. L'articoloilsudi unadilaproviene da Il Fatto Quotidiano.