Volley serie B L’Aeffe 4 Torri riporta a casa Simone Grazzi

(Di lunedì 22 luglio 2024) La 4(foto). Lo schiacciatore ferrarese è cresciuto nel club granata, effettuando la trafila nel settore giovanile fino ad approdare in prima squadra. Da qualche anno peròha lasciato la nostra città per intraprendere esperienze diverse che lo hanno portato prima a Portogruaro e poi a Monselice, dove la scorsa stagione ha indossato la maglia della Tmb inB assieme a Filippo Govoni che adesso ricopre il ruolo di team manager della società presieduta da Alberto Bova. Inevitabile quindi pensare allo schiacciatore classe 1998 per rinforzare la squadra di coach Fortunati, che rispetto alla scorsa stagione ha confermato soltanto quattro giocatori: lo schiacciatore Federico Morelli, il centrale Andrea Dosi e i liberi Davide Poli e Federico Soriani. "sarà il nostro schiacciatore – conferma il team manager Govoni –.