(Di lunedì 22 luglio 2024) Una serata dia San Giovin Persiceto, un comune in provincia di Bologna, si è trasformata inquandoDi Donato, un ragazzo di 22, ha avuto un malore fatale. Il giovane, che lavorava presso il locale negozio di barbiere, si trovava all’esterno del suo negozio vicino agli stand allestiti per un Festival musicale’70, un evento annuale molto atteso dcomunità. Secondo le prime ricostruzioni,Di Donato aveva bevuto undio di birra quando improvvisamente ha avuto un malore. Le cause esatte sono ancora sconosciute, ma si ipotizza che il ragazzo possa aver subito uno choc anafilattico.soffriva infatti di allergie e di una forma di asma cronico, condizioni che potrebbero aver giocato un ruolo cruciale nel tragico evento.