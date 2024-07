Si fa tagliare un dito pur di partecipare alle Olimpiadi | la storia di Matt Dawson sta facendo il giro del mondo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il desiderio di un atleta dipuò essere immenso, come dimostra ladi, un giocatore australiano di hockey su prato., 30 anni, ha fatto una scelta drastica, dopo essersi rotto l’anulare della mano destra: scegliere tra l’amputazione di una parte delper poter giocare ai Giochi di Parigi o prendersi il tempo necessario per recuperare completamente.ha scelto la prima opzione, dimostrando una dedizione e una passione incredibili per il suo sport e per l’opportunità di competere a livello olimpico. Leggi anche: Federica Pellegrini alla vigilia delledi Parigi: “L’esclusione degli atleti russi non la condivido” Ho preso una decisione consapevole con il chirurgo, non solo per avere l’opportunità di giocare a Parigi, ma anche per la vita futura”, le parole dell’atleta alla televisione australiana Channel Seven.