Schianto in moto grave 32enne auto si ribalta

(Di lunedì 22 luglio 2024) Doppio incidente l’altra notte con un giovaneciclista ricoverato in codice rosso all’ospedale di Pesaro. Ma andiamo per ordine. Il primo scontro si è verificato alle 20 tra via Rossini e via Pergolesi.Uncarro condotto da un anconetano di 54 anni si è scontrato, uscendo da via Rossini, con unache stava transitando in via Pergolesi. L’urto ha fatto carambolare a terra ilciclista di 32 anni il quale ha sbattuto anche contro un’in sosta. Vista la gravità delle ferite riportate, il giovane è stato ricoverato all’ospedale di Pesaro in prognosi riservata. Qualche ora più tardi, altro incidente ma questa volta il protagonista è stato un 62enne che ha perso il controllo del mezzo in via del Fiume al civico 30 andando ad urtare un veicolo in sosta che a sua volta urtava un’altra vettura.