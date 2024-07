Romania cambia la guida tecnica | Iordanescu non rinnova

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 luglio 2024) Edwardnon sarà più il commissario tecnico della. La Federazione rumena ha annunciato l’addio del tecnico, reduce da un buon Europeo in Germania, dopo che quest’ultimo ha rifiutato il rinnovo di contratto per altri quattro anni. Il suo attuale contratto era in scadenza a fine luglio, pertanto lascerà la selezione Est Europea. Di seguito il comunicato ufficiale: “Edward Iord?nescu, il cui contratto scade a fine luglio, non continuerà nella nazionale rumena. Dopo le discussioni, la Federazione Calcistica rumena comprende e rispetta la decisione di Edwarddi prendersi una pausa.