Piano di zona Cgil all’attacco | Si negano i diritti sindacali

(Di lunedì 22 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn incontro con il Dr. Adolfo De Rosa, nuovo Direttore del Consorzio Servizi Sociali deldidi Avellino Ambito A4 è quello che ha richiesto svariate volte la Segretaria Generale della FpAvellino, Licia Morsa e la Segretaria di settore Adele Giro. «Sono mesi che attendiamo una convocazione da parte del Direttore Generale dell’Azienda Consortile A4 di Adolfo De Rosa – afferma Morsa – riteniamo non più rinviabile l’avvio di un percorso di riorganizzazione funzionale dell’Azienda, che sia in grado di garantire i servizi necessari a fronteggiare le criticità sociali del territorio di riferimento. Ma, non pensi il Direttore di poter non tener conto delle basilari regole di buone relazioni- Le scelte precipitose ed unilaterali non sono mai state conduttrici di buone pratiche.