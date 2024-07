Parigi 2024 primi arrivi al villaggio olimpico

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 22 luglio 2024) Oggi si attendono altri azzurri Manca sempre meno all’Olimpiade dicon la cerimonia di apertura prevista per il 26 luglio. Intanto, il presidente del Coni Giovanni Malagò, arrivato da un paio di giorni, ha fatto visita, ai componenti della missione italiana. In questi giorni, in attesa della Cerimonia di Apertura distanno accogliendo gli atleti in arrivo dal nostro Paese. Nella giornata di ieri, 21 luglio, sono arrivati i tuffatori (nella foto, credit Coni) Lorenzo Marsaglia, Giovanni Tocci, Elena Bertocchi, Chiara Pellacani (trampolino e trampolino sincro), Riccardo Giovannini, Andreas Sargent Larsen, Maia Biginelli e Sarah Jodoin Di Maria (piattaforma). Da oggi, lunedì 22 luglio, sono in programma i viaggi di una folta pattuglia di atleti Italia Team.