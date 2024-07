Ogbonna torna in Serie A? Sondaggi da due squadre che giocheranno in Europa

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2024) Dopo aver vestito per 9 anni la maglia del West Ham, Angeloè attualmente senza squadra. Il difensore italiano, dal 1° luglio, ha visto scadere il contratto che lo legava agli “Hammers” ed è attualmente alla ricerca di un nuovo club che possa soddisfare la “voglia di calcio” che recentemente ha confermato di avere. Non era scontato, visti i 36 anni.interessa a Bologna e Fiorentina “Se ho un po’ stacato la spina? Assolutamente no – le parole diriportate da ‘Il Corriere dello Sport’ – Ho 36 anni, sto bene fisicamente e di testa, mi alleno con un preparatore. Sono pronto se dovesse arrivare un’offerta. Bisogna sempre esserlo. Bologna e Fiorentina? Io vorrei continuare a giocare a calcio, quindi prima c’è l’aspetto sportivo, poi il resto. Se mi arrivasse un’offerta valuterei tutto, non ho preclusioni tra Italia,o altri Paesi“.