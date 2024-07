Napoli Dries Mertens | Mi manca la città dopo il ritiro tornerò a viverci E mio figlio Ciro crescerà napoletano

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 luglio 2024) Intervistato da “La Gazzetta dello Sport”,è tornato a parlare del suo rapporto con. L’attaccante belga ha rimandato l’appuntamento con il, prolungando di un anno la sua esperienza in Turchia con la maglia del Galatasaray, ma ha le idee ben chiare per il suo futuro. “Mimolto, milae la mia casa, è lì che voglio tornare a vivereil– spiega – Ormai mia moglie mi chiede se mi sento piùo belga, la verità è che quando cammino per strada in Belgio o a Istanbul mi sento. E’ stato un amore a prima vista, voglio crescere mioda vero partenopeo. Imparerà cosa vuol dire.” Entrando nel dettaglio,racconta alcuni dettagli: “Per meè la mia dimensione, uscivo di casa senza auto e andavo in centro a passeggiare o a cenare in mezzo alle persone.